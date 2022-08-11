Video Yaşam Zorunlu iniş yaptığı açıklanan uçak günün aydınlanmasıyla görüntülendi | Video
Zorunlu iniş yaptığı açıklanan uçak günün aydınlanmasıyla görüntülendi | Video

Zorunlu iniş yaptığı açıklanan uçak günün aydınlanmasıyla görüntülendi | Video

11.08.2022 | 09:14

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Afyonkarahisar’da dün akşam zorunlu iniş yaptığı açıklanan eğitim uçağı sabahın ilk ışıkları ile indiği yerde görüntülendi. Uçağın yarısının hayvanların sulandığı kanalın içinde olduğu ve kuyruk kısmının yukarı doğru baktığı gözlendi.

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Olay, dün akşam Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Çiftliğinde meydana geldi. Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait olduğu açıklanan 2 kişilik eğitim uçağı kalktıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Olayda hafif yaralanan Ü.P.K. (27) adlı kadın pilot ile Y.E.B. (19) adlı pilot hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın sağlık durumları iyi olup, ayakta tedavileri sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

UÇAĞIN ENKAZININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR
Günün ilk ışıkları ile birlikte uçak zorunlu iniş yaptığı alanda görüntülendi. Uçağın yarısının çiftlikte bulunan manda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sulandığı kanalda olduğu kuyruk kısmının ise havada olduğu görüldü.

Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan bölgede uçağın enkazının günün ilerleyen saatlerinden kaldırılması bekleniyor.

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