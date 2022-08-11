Zorunlu iniş yaptığı açıklanan uçak günün aydınlanmasıyla görüntülendi | Video

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Afyonkarahisar’da dün akşam zorunlu iniş yaptığı açıklanan eğitim uçağı sabahın ilk ışıkları ile indiği yerde görüntülendi. Uçağın yarısının hayvanların sulandığı kanalın içinde olduğu ve kuyruk kısmının yukarı doğru baktığı gözlendi.
UÇAĞIN ENKAZININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR
Günün ilk ışıkları ile birlikte uçak zorunlu iniş yaptığı alanda görüntülendi. Uçağın yarısının çiftlikte bulunan manda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sulandığı kanalda olduğu kuyruk kısmının ise havada olduğu görüldü.
Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan bölgede uçağın enkazının günün ilerleyen saatlerinden kaldırılması bekleniyor.