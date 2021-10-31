Video Yaşam Zulaları kadın elbisesi çıktı! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu | Video
Zulaları kadın elbisesi çıktı! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu | Video

Zulaları kadın elbisesi çıktı! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu | Video

31.10.2021 | 08:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zulaları kadın elbisesi çıktı! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu | Video 01:40
Zulaları kadın elbisesi çıktı! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu | Video 31.10.2021 | 08:59
Zonguldak’ta otomobil takla attı: 2 yaralı 01:20
Zonguldak’ta otomobil takla attı: 2 yaralı 31.10.2021 | 08:42
Bursa’da 7 araç birbirine girdi; 1’i ağır 10 yaralı | Video 05:28
Bursa'da 7 araç birbirine girdi; 1'i ağır 10 yaralı | Video 31.10.2021 | 08:41
Sivas’ta akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü | Video 02:43
Sivas'ta akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü | Video 31.10.2021 | 08:43
Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu 01:16
Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu 31.10.2021 | 08:42
Sancaktepe’de tartıştığı kişilerin üzerine sürdüğü otomobil takla atan sürücüsü kaçtı | Video 02:24
Sancaktepe'de tartıştığı kişilerin üzerine sürdüğü otomobil takla atan sürücüsü kaçtı | Video 31.10.2021 | 08:41
SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy’de TIR alev alev yandı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:31
SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de TIR alev alev yandı! Olay yerinden ilk görüntüler... 30.10.2021 | 17:25
İstanbul Boğazı’nda korkutan dakikalar! Gemi kıyıya metreler kala durabildi 02:09
İstanbul Boğazı'nda korkutan dakikalar! Gemi kıyıya metreler kala durabildi 30.10.2021 | 16:04
Antalya’ya mevsimin ilk karı düştü 00:56
Antalya’ya mevsimin ilk karı düştü 30.10.2021 | 15:13
Tunceli’de benekli semender görüntülendi 00:58
Tunceli’de benekli semender görüntülendi 30.10.2021 | 15:02
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti 00:41
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti 30.10.2021 | 15:02
Diyarbakır’da markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti kamerada 00:39
Diyarbakır'da markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti kamerada 30.10.2021 | 12:01
Konya’da İş yerinde beslenen 2 maymuna el konuldu 00:06
Konya'da İş yerinde beslenen 2 maymuna el konuldu 30.10.2021 | 11:31
İstanbul’da 4 araca çarpan şahıs saldırıya uğrayınca kız arkadaşını alarak kaçtı 02:56
İstanbul'da 4 araca çarpan şahıs saldırıya uğrayınca kız arkadaşını alarak kaçtı 30.10.2021 | 11:26
Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu’nun sürpriz dansı kamerada 00:25
Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu'nun sürpriz dansı kamerada 30.10.2021 | 10:45
Çaldıkları aracın park yerini de düşündüler! Kamyonu çalıp yerine... 00:43
Çaldıkları aracın park yerini de düşündüler! Kamyonu çalıp yerine... 30.10.2021 | 10:42
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne zaman emekli olacak? 09:35
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne zaman emekli olacak? 30.10.2021 | 10:30
İstanbul Beykoz’da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada 03:41
İstanbul Beykoz’da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada 30.10.2021 | 10:06
Diyarbakır’da otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı 00:59
Diyarbakır'da otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı 30.10.2021 | 10:06
Kayseri’de Eşiyle tartışıp, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışan kadın yaralandı 01:15
Kayseri'de Eşiyle tartışıp, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışan kadın yaralandı 30.10.2021 | 09:18

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yurt dışından kaçak yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul'da farklı noktalarda piyasaya sürmeye hazırlanan bir şüpheliyi gözaltına aldı. C.S. isimli şüphelinin arabasında yapılan aramalarda uyuşturucu maddeleri kadın elbiselerinin astarlarına gizlediği ortaya çıktı. Suçüstü yakalanan C.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri C.S. isimli bir şüphelinin, yurt dışından kaçırdığı kilolarca uyuşturucu maddenin İstanbul'dan piyasaya süreceği istihbaratını aldı. Konuyla ilgili harekete geçen jandarma, C.S.'nin sevkiyat için kullandığı aracı tespit etti ve takibe aldı.

ESENYURT'TA YAKAYI ELE VERDİ
Jandarma tarafından takip edildiğini fark eden şüpheli, izini kaybettirmek için gaza yüklenerek Esenyurt'ta ara sokaklara girdi. Şüpheliyi takibi bırakmayan ekipler uzun süren kovalamacanın ardından otomobili durdurmayı başardı.

ZULASI KADIN ELBİSELERİ ÇIKTI
C.S. etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, araçta ise arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalarda aracın aracın bagaj kısmında bulunan kadın elbiselerinin astar kısmına özel olarak zulalanmış vaziyette 500 adet paketlenmiş halde toplam 15 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA