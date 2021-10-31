Zulaları kadın elbisesi çıktı! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu | Video

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yurt dışından kaçak yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul'da farklı noktalarda piyasaya sürmeye hazırlanan bir şüpheliyi gözaltına aldı. C.S. isimli şüphelinin arabasında yapılan aramalarda uyuşturucu maddeleri kadın elbiselerinin astarlarına gizlediği ortaya çıktı. Suçüstü yakalanan C.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri C.S. isimli bir şüphelinin, yurt dışından kaçırdığı kilolarca uyuşturucu maddenin İstanbul'dan piyasaya süreceği istihbaratını aldı. Konuyla ilgili harekete geçen jandarma, C.S.'nin sevkiyat için kullandığı aracı tespit etti ve takibe aldı.

ESENYURT'TA YAKAYI ELE VERDİ

Jandarma tarafından takip edildiğini fark eden şüpheli, izini kaybettirmek için gaza yüklenerek Esenyurt'ta ara sokaklara girdi. Şüpheliyi takibi bırakmayan ekipler uzun süren kovalamacanın ardından otomobili durdurmayı başardı.

ZULASI KADIN ELBİSELERİ ÇIKTI

C.S. etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, araçta ise arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalarda aracın aracın bagaj kısmında bulunan kadın elbiselerinin astar kısmına özel olarak zulalanmış vaziyette 500 adet paketlenmiş halde toplam 15 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.