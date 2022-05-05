Zurnacının feci ölümü! Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu | Video

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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 05.05.2022 | 09:11
Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli Köyü'nde bir düğünde sıkılan tabancadan çıkan kurşun zurna çalan çalgıcıya isabet etti. Kurşunun isabet ettiği zurnacı hayatını kaybederken vurulma anı ise an be an kameraya yansıdı.
Jandarma olayın ardından silahı ateşleyen kişiyi yakalama çalışması başlattı.