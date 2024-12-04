Video Türkiye Kupası GOL | Karşıyaka 0-1 MKE Ankaragücü
GOL | Karşıyaka 0-1 MKE Ankaragücü

GOL | Karşıyaka 0-1 MKE Ankaragücü

04.12.2024 | 17:48

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında MKE Ankaragücü, 15. dakikada R. Cephas’ın attığı golle Karşıyaka karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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