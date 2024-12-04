GOL | Karşıyaka 0-2 MKE Ankaragücü
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında MKE Ankaragücü, 80. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun attığı golle Karşıyaka karşısında skoru 2-0’a getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:26
Karşıyaka 1-2 MKE Ankaragücü (MAÇ ÖZETİ) 04.12.2024 | 18:50
00:42
GOL | Karşıyaka 1-2 MKE Ankaragücü 04.12.2024 | 17:53
00:49
GOL | Karşıyaka 0-2 MKE Ankaragücü 04.12.2024 | 17:51
01:06
GOL | Karşıyaka 0-1 MKE Ankaragücü 04.12.2024 | 17:48
00:59
GOL | Corendon Alanyaspor 1-0 Fethiyespor 04.12.2024 | 15:58
08:02
Adana Demirspor 4-3 Sebat Gençlik Spor (MAÇ ÖZETİ) 04.12.2024 | 00:12
04:41
Bursaspor 3-1 7 Eylül Turgutlu (MAÇ ÖZETİ) 01.11.2024 | 00:22
05:18
İstanbulspor 4-2 Kilis Belediyespor (MAÇ ÖZETİ) 01.11.2024 | 00:17
04:52
52 Orduspor FK 1-0 Şanlıurfaspor (MAÇ ÖZETİ) 31.10.2024 | 01:10
09:30
Erciyes 38 FK 2-1 Orduspor 1967 SK | MAÇ ÖZETİ 11.10.2024 | 00:13
09:30
Erciyes 38 FK 2-1 Orduspor 1967 SK | MAÇ ÖZETİ 11.10.2024 | 00:09