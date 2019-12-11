Geleceğin çözümleri bu laboratuvarda: İTÜ Vodafone Future Lab

Dijital çağı yaşadığımız günümüz dünyasında birçok yenilik ardı ardına hayatımıza giriyor. Son dönemde 'Akıllı şehirler', ' IoT', 'Yapay Zeka', 'Nesnelerin İnterneti' gibi birçok teknolojik terim karşımıza çıkıyor. Peki bunlar nedir? Ne işe yarıyor? Bu teknolojiler bize ne gibi faydalar sağlıyor? İşte tüm bu soruların cevabını vermek için Vodafone yine çok özel bir projeye imza attı. 50'yi aşkın ülkede 85 milyondan fazla nesneye hayat veren, dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda yer alan Vodafone, Türkiye'deki farklı sektörlerden işletmelerin dijitalleşmesine yardımcı olmak için İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde Vodafone Future Lab'i kurdu. Yeni nesil Ar-GE ve teknolojiyi deneyimleyebileceğiniz bu laboratuvar, sizi adeta geleceğe taşıyor.

DİJİTALLEŞME YOLUNDA BİR PUSULA

1.5 yıl içinde binden fazla kişinin ziyaret ettiği, yerli-yabancı 300'ün üzerinde firmanın konuk olduğu İTÜ Vodafone Future Lab, akademi ve iş dünyasının da buluşma merkezi halini almış durumda. Kurumsal şirketler için bir çözüm merkezi gibi çalışan bu laboratuvar, yeniçağa ayak uydurmak ve dijitalleşmek isteyen firmalar için de bir pusula gibi çalışıyor. Vodafone'un tamamına yakını yerli 30 çözüm ortağıyla birlikte uzaktan yönetim, etkin çalışma ve operasyonel mükemmellik alanlarında geliştirdiği 34 akıllı teknoloji çözümünün sunulduğu merkezde, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştiriliyor. Öyle ki endüstriyel tesis yönetiminden enerji yönetimine, dijital perakende çözümlerinden IoT platform çözümlerine, akıllı bina sistemlerinden akıllı araçlara, akıllı çevre ve tarım uygulamalarından sağlık sistemine kadar pek çok farklı ihtiyacın cevabını İTÜ Vodafone Future Lab'de bulmak mümkün.

TERZİ USULÜ ÇÖZÜMLER

Kamudan özel sektöre, geleceğin dünyasında rekabete hazırlanmak isteyen, işini büyütmeyi hedefleyen her işletme ve kuruma kapılarını açan Vodafone Future Lab, firmalar için terzi usulü çalışarak özel akıllı çözümler geliştiriyor. Örneğin bu merkezde sunulan çözümlerden biri olan Red Kontrol, işletmelerin verimlilik ve maliyetlerini uzaktan kontrol altında tutabilmelerine olanak sağlarken siz şirkette yokken dahi en güvenilir ve çalışkan personeliniz gibi hizmet veriyor. Red Kontrol'ün "Verimli İş Takibi", "Makine Takip" ve "Enerji Takip" çözümleriyle üretim tesislerinde zamanın nasıl yönetildiğini, makinelerin yeterli üretim yapıp yapmadığını, enerji giderlerini görebilen işletmeler, bu verilere göre önlemler alabiliyor. Red kontrol'ün sunduğu bu geniş çözüm yelpazesinden her işletme kendi dijital ihtiyaçları doğrultusunda faydalanma fırsatı yakalıyor.

% 40'A KADAR MALİYET AVANTAJI

Red Kontrol'ü devreye alan işletmeler çalışan verimliliğinde yüzde 20'ye kadar artış, iş güvenliği maliyetlerinde yüzde 20'ye kadar azalma, operasyonel verimlilikte yüzde 10'a kadar artış ve enerji yönetimi alanındaki kestirimci bakımda yüzde 40'a kadar maliyet avantajı sağlıyor. Buradan hizmet alan, 1.200'e yakın çalışanı bulunan bir tekstil merkezinin yetkilisi, "Verimli İş Takibi" ile üretim verimliliğinde 20'lik artış sağladığını belirtirken, "İşletmemde fazla mesai ihtiyacı da yüzde 30 azaldı" diyor. "Makine Takip" çözümünü kullanan bir Vodafone müşterisi ise, operatör molaları, hammadde sevkiyatı ve makine arızalarını daha iyi yönetmeye başladığı için verimliliğinin yüzde 20 arttığı yönünde bilgi veriyor. Bunun gibi birçok örneğin bulunabileceği merkezde, verimli kaynak kullanımının öneminin daha da arttığı günümüzde, aranan birçok sorunun cevabını bulmak da mümkün.

DÜNYAYA TEKNOLOJİ İHRAÇ EDECEK

Future Lab, sadece mevcut akıllı çözümlerin bir arada sunulduğu bir deneyim alanı olarak değil aynı zamanda sürekli yeni projeler üreten bir "akıllı teknoloji merkezi" olarak konumlanıyor. Akademi ve iş dünyası arasında bir köprü oluşturan İTÜ Vodafone Future Lab'de halen 7 lisansüstü ve 1 lisans projesinde burslu toplam 25 öğrenci çalışıyor. 23 öğrencinin 8 tez çalışması yaptığı merkezde yazılan 15 akademik makale, ulusal ve uluslararası mecralarda yayımlandı. Lisans, lisansüstü ve doktora olmak üzere 25 öğrenciye burs veren laboratuvarın ana hedefi ise yerli girişimcilerle teknoloji üreterek bunları dünyaya ihraç edebilmek. Teknoloji ihraç merkezi olarak konumlandırılan bu laboratuvarın adını dünya çapında duyacağımız günler çok da uzak gibi görünmüyor.