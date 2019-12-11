Vodafone çiftçilerimizi dijitalleştiriyor

Dünyada tarım alanları her geçen yıl küçülüyor. Nüfusa bağlı gıda talebi ise her geçen yıl artıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) hazırladığı rapora göre 2050 yılında gıda talebini karşılamak için tarımsal üretimin 2005 yılına göre yüzde 60 artması gerekiyor. Gıda güvenliğini garanti altına almak, sağlıklı ekosistem, toprak, su ve doğal kaynakların sürdürülebilir olması için öne çıkan başlık ise 'sürdürülebilir tarım'. Tarımın baş aktörleri olan çiftçilerin bilinçli üretim yapması bu konuda en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Çiftçinin hem üretimi artırıp hem de sürdürülebilir tarımı hayata geçirmesi için artık dijitalleşmeyi odağına alması gerekiyor. Bu kapsamda İş Bankası'nın işbirliği ile Dijital Tarım Projesi kapsamında Dijital Tarım İstasyonları'nı hayata geçiren Vodafone, pilot uygulamayı ise Mersin Silifke'de başlattı.

ERKEN UYARIYOR

Tarım sektöründe dijitalleşmeyi hızlandıracak projeyle Silifke'de 10 dijital tarım istasyonu kuran Vodafone, çiftçilerin dikkatlerini üzerine topladı. Hava durumunu anlık olarak veren, aşırı yağış, sert rüzgâr, don gibi tehlikeli durumlara karşı çiftçiyi uyaran, toprağın nem ve kalitesini analiz eden dijital tarım istasyonları, mahsulün korunmasını sağlıyor. Özel hava tahmini sunan istasyonlar, bitkinin ihtiyacı olan sıcaklık, yağış nem gibi bilgileri verdiği için hangi ürünün o bölgede yetişip yetişemeyeceği konusunda da çiftçiye fikir veriyor. Don, yağış ve fırtına için de alarm veren istasyonlar, böylece mahsul kaybının da önüne geçiyor.

VERİMİ ARTIRIYOR

İlaçlama zamanları ve miktarını da topraktan aldığı verilere göre öneri yapan istasyonlar, kimyasal madde kullanımında da tasarruf sağlıyor. Böylece tüketici de daha az kimyasal kullanılan sağlıklı ürünlerle buluşuyor. Çiftçinin en büyük maliyet kalemlerinden biri olan gübrelemede de doğru miktar ve zamanlama sunan dijital tarım istasyonları, böylece maliyet kalemlerinin doğru yönetilmesine katkı sağlıyor. Çiftçi ilaçlama, budama ve hasat zamanında erken ya da geç kalma nedeniyle ciddi bir kayıp yaşayabiliyor. Bu alanda da uyarıda bulunan istasyonlar bu sorunların önüne geçerek verimi artırıyor.

TARLANIZDA ÖZEL YARDIMCI GİBİ

Özel bir yardımcı gibi çalışan istasyonlar, çiftçinin iş süreçlerini kolaylaştırırken verimde ise yüzde 25 artış sağlıyor. Tarımsal verileri anlık takip edip depolayan, analiz eden ve raporlayan istasyonlar, daha güvenli ve verimli tarımın da önünü açıyor. Tarlaları kameralar aracılığıyla da izleyen istasyonlar, çiftçiye online uyarı gönderiyor. Tarlasını anlık görebilen çiftçiler, yaban domuzu, inek, keçi-koyun, haşera vs gibi tarlaya bir anda dalan davetsiz misafirlere karşı da önlemini alabiliyor.

MALİYETİ YÜZDE 50'YE KADAR DÜŞÜRÜYOR

Hali hazırda pilot olarak Silifke'de 10 adet kurulan Dijital Tarım İstasyonlarının sayısını ilk etapta 30'a çıkarmayı hedefleyen Vodafone, bu sistemle tarımsal üretim ve kalitede yüzde 25 artış sağlarken, girdi maliyetlerini de yüzde 50'ye kadar aşağıya çekiyor. İş Bankası'nın tarım kredisi ile kullanılan sistem, şimdiden çiftçilerin büyük ilgi odağı oldu.