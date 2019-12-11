Vodafone İşletmeleri dijitalleştirmek için yollarda

Dijitalleşme hızı deyim yerindeyse dünyanın dönüşünden daha hızlı olmaya başladı. Bu kadar hızla gelişen sektörde yeni gelişmeleri deneyimleyebilmek ise herkesin hakkı. Vodafone, bu deneyimleri bütün işletmeler yaşayabilsin diye yollara düştü. İstanbul'da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye'nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturan Vodafone, Dijitalleşme Tırı ile Türkiye'yi dolaşmaya başladı.

DİJİTAL ÇÖZÜMLERİ DENEYİMLEME FIRSATI

30 Eylül'de #dijitalleşmeyolunda diyerek yola çıkan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı'nın ilk durağı ise Adana oldu. 3 ayda 12 şehir gezmeyi hedefleyen tır, bugüne kadar Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon,Kayseri ve Antalya'daki işletmelerle buluştu. Dijitalleşme Tırı'nın sonraki durakları Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Istanbul. Oradaki işletmelere Türkiye'nin teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de geliştirilen Red Kontrol'den Araç Takip Sistemleri'ne, Metro Ethernet'ten Dijital Pazarlama Çözümleri'ne kadar işyerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak çözümleri Dijitalleşme Tırı ile anlatan Vodafone, bu süreçleri deneyimlemek için de fırsatlar oluşturdu. Dijitalleşme Tırı'nda www.dijitalskor.com üzerinden işletmeler ayrıca dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görebiliyor ve işletmeleri için uygun çözüm ürünü önerilerini öğrenebiliyor.

20 ÇÖZÜM SUNULUYOR

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı'nda, aralarında Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu'nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergileniyor. Ziyaretçiler, Vodafone Business çözümleri hakkında ilk ağızdan bilgi alma ve ürünleri deneyimleme imkânı bulabildikleri gibi, dilerlerse yalnızca ziyaretçilere özel kampanyalarla ürünlere sahip olabiliyorlar.

İŞLETMELERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı gittiği şehirlerde işletme sahiplerinin özellikle de KOBİ'lerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Dijitalleşme Tırı'ndaki Vodafone yetkililerinden özel çözüm önerilerini alan işletmeler, ihtiyaçlarına göre kendileri için en doğru çözüme ulaşabiliyor. Gittiği her şehirde minik bir çözüm kapsülü gibi çalışan Dijitalleşme Tırı için işletme sahipleri, "Birçok konuda farkındalığım arttı. Anadolu'da bulunan bir işletme olarak gördüğümüz değer ve bize sunulan deneyimleme şansı çok keyifli. Vodafone gerçekten hizmeti ayağımıza getirdi" diyor.

ELEKTRONİK ATIK DA TOPLUYOR

Çevreyi korumaya yönelik projelerini sürdüren Vodafone, Dijitalleşme Tırı ile gittiği illerde elektronik atık da topluyor. Toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında Anadolu'da bir kodlama sınıfı oluşturacak olan Vodafone, bu projesiyle de işletmelerin takdirini topluyor.