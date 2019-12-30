Ons altın performansı ne yönde olacak?
Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Ons Altın'ın performansının ne yönde olacağını değerlendirdi.
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