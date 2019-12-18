Dudak damak yarıklarında ebeveynlere düşen görevler nelerdir?

Prof. Dr. Hakan Ağır dudak ve damak yaralarında ebeveynlere düşen görevleri açıkladı. Dudak-damak yarığı embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerden dolayı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Dudak damak yarığı olan ebeveynler vakit kaybetmeden dudak damak yarıklarında uzman bir hekime gitmelidir.