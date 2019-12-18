Dudak damak yarıklarında konuşma bozukluğu olur mu?
Prof. Dr. Hakan Ağır dudak damak yarıklarında konuşma bozukluğu olup olmayacağını açıkladı. Damak yarıklığı; dudak, sert damak, yumuşak damak, diş, burun gibi yapıların birinin ya da birden fazlasının yapısal olarak bozuk olmasına ve bu organların artikülasyon için gerekli olan hareketleri uygun bir biçimde yapamamasına neden olmaktadır. Dudak yarıklarında tedavi sonrası konuşma bozukluğu çok sık gözlenmez , damak yarıklarında tedaviden sonra bile bazı vakalarda konuşma bozukluğu görüne bilir.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
Kanal tedavisi nedir? Nasıl yapılır? 18.12.2019 | 09:54
01:05
Dudak damak yarıklarında konuşma bozukluğu olur mu? 18.12.2019 | 08:55
01:30
Dudak damak yarıklarında ebeveynlere düşen görevler nelerdir? 18.12.2019 | 08:55
00:55
İmplant nedir? Nasıl uygulanır? 18.12.2019 | 08:55
01:14
Pembe Estetik nedir, hangi uygulamaları içerir? 10.04.2019 | 15:49
01:25
Dişlerimize zirkonyum mu yoksa metal destekli porselen mi yaptırmalıyız? 10.04.2019 | 15:48
01:17
Porselen veneer nedir, avantajları nelerdir? 15.03.2018 | 10:02
01:19
İmplant kanser yapar mı? İmplantla MR çektirebilir miyiz? 15.03.2018 | 10:02
00:57
Diş yüzeyi temizliği neden yapılmalıdır? 11.04.2017 | 13:51
01:55
Ortodontik tedavi nedir, her yaşta yapılabilir mi? 11.04.2017 | 13:51
01:14
Ağız kanseri hangi belirtilerle ortaya çıkar? 16.01.2017 | 17:17
02:58
Beyazlatma nedir, nasıl uygulanır? 17.10.2016 | 14:41
03:12
Zirkonyum nedir, ne gibi kolaylıklar sağlar? 17.10.2016 | 14:42
02:05
İmplant tedavisi nedir, ne gibi avantajları vardır? 17.10.2016 | 14:41
Kanal tedavisi ağrılı bir işlem midir? 22.08.2016 | 16:00
Diş beyazlatma nedir? zararlı mıdır? 22.08.2016 | 15:59
İmplant tedavisi nedir? İmplant tedavisi kimlere uygulanır ? 22.08.2016 | 15:58
Bruksizim ve tedavisi nasıl yapılır ? 08.08.2016 | 14:57
Diş beyazlatma yöntemleri nelerdir ? 08.08.2016 | 14:54
Gülüş tasarımı nedir ? 08.08.2016 | 14:50