Dudak damak yarıklarında konuşma bozukluğu olur mu?

Prof. Dr. Hakan Ağır dudak damak yarıklarında konuşma bozukluğu olup olmayacağını açıkladı. Damak yarıklığı; dudak, sert damak, yumuşak damak, diş, burun gibi yapıların birinin ya da birden fazlasının yapısal olarak bozuk olmasına ve bu organların artikülasyon için gerekli olan hareketleri uygun bir biçimde yapamamasına neden olmaktadır. Dudak yarıklarında tedavi sonrası konuşma bozukluğu çok sık gözlenmez , damak yarıklarında tedaviden sonra bile bazı vakalarda konuşma bozukluğu görüne bilir.