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İmplant nedir? Nasıl uygulanır?

18.12.2019 | 08:55

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Deniz Işık implant hakkında bilgi verdi. İmplant; doğal dişlere en yakın olan alternatif olmasından mütevellit günümüzde en popüler tedavi yöntemlerinin başında gelmektedir. İmplant diş sayesinde protezlere ve geleneksel köprü yöntemlerine göre çok daha iyi çiğneme ve konuşma işlevine sahip olunmaktadır. Buna ek olarak, implant diş, yüzün doğal bir görünüme kavuşmasına sebep olur. İmplant diş; eksik olan dişlerin fonksiyonlarının ve estetiğinin sağlanması amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve buna uygun malzemeden üretilen yapay diş kökünü tanımlamaktadır. Protezlere destek sağlanır. İmplant tedavisi, oldukça uzun ömürlüdür. İmplant dişler, kişi tarafından tüm hayatı boyunca sorunsuz olarak kullanılabilir. İmplant diş; titanyumdan yapılan vidalardır. Diş hekimleri tarafından temiz ortamlarda cerrahi işlem sonucunda kişinin çene kemiğine yerleştirilirler.

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