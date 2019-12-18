Kanal tedavisi nedir? Nasıl yapılır?

Dr. Dt. Vildan Kalyoncu kanal tedavisinin nasıl yapıldığını açıkladı. Kanal tedavisi ciddi bir şekilde çürüyen veya enfekte olan bir dişi onarmak ve kurtarmak için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kanal tedavisi işlemi sırasında, sinir ve diş özü (pulpa) alınır, dişin iç kısmı temizlenir ve doldurulur.