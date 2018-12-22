Ağlama Anne 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı hemen izle

Zeynep, Adnan ve Damla'yı dinlemeye karar verir ama duyduklarıyla geçmişe dair tüm anıları tuzla buz olur. Damla, kızını yalnız bırakmamak için herkesi şaşırtan bir kararla Alev'in evine taşınır. Ama bu Alev ile aralarındaki ipleri daha da gerer. Adnan'ın Alev'in evine sık sık gelip gitmesi Ali Osman'ın huzurunu kaçırır ve Alev'i sıkıştırınca geçmişin kapıları aralanır. Neler yaşanmıştır 18 yıl boyunca... Alev kızından neden vazgeçmiştir... Damla Zeynep'in annesi olmayı nasıl öğrenmiştir... Herkesin aklını kurcalayan sorular cevaplarını bulacak mıdır...