Ağlama Anne 13. Final Bölümü fragmanı yayınlandı hemen izle!

"Her şeyi bilmeye hakkın var!"

Özlem, Adnan'ın kendisinden şikayetçi olduğunu öğrenir. Tam onun şokunu yaşarken Alya'dan kötü haber gelir. Alya, kaybolmuştur. Gözler, Alev'e ve Damla'ya yönelir. İkisi de zan altındadır, üstelik Zeynep, kendisinden saklanan gerçekleri öğrenmekle burun burunadır. Ali Osman her zamanki gibi Alev'i bırakmaz. Dimdik yanında durarak ona, ailesine kol kanat gerer. Adnan, Özlem'in şeytanlıklarına son verirken, Hasan, Alev'in geçmişte yaşadıklarını öğrenir. Hasan geçmişin intikamını alacak mı? Alev sınandığı aşktan geçecek mi? Zeynep, yaşadığı şoku atlatıp mutlu olmayı başaracak mı?