"2019 yılında Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz projemize 2020 yılında da devam ediyor olacağız"

9 Ocak Perşembe günü Teknoloji ve Finans programının 2.bölümü A Para’da yayınlandı. Programımıza bu hafta konuk olarak Mesut Sandal BNP Paribas Cardif Türkiye CIO- Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu GMY ve Tansu Yeğen UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı katıldı.