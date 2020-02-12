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Banka ücreti ve komisyonlarında düzenleme

Banka ücreti ve komisyonlarında düzenleme
12.02.2020 | 17:13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, bankaların ticari müşterilerinden tahsil ettiği ücretlerin karşılaştırılabilir olmaktan uzak olduğunu belirterek, "Burada zaman zaman aşırı fiyatlamalar ile karşı karşıya kalınıyordu." ifadelerini kullandı.

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