Borsa İstanbul son üç ayın dünya lideri
Kur saldırısının ardından alınan önlemlerle yeniden büyüme patikasına geçen Türkiye ekonomisindeki toparlanma, Borsa İstanbul'u da uçurdu. Faizlerdeki gerileme, jeopolitik risklerdeki düşüş ve Türkiye'ye ilişkin olumlu beklentilerin, Türk Lirası cinsi varlıklara ilgiyi artırması, Borsa İstanbul'u son üç ayda yükselişte dünya lideri haline getirdi.
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