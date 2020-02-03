Çin borsaları tatilden yüzde 10 kayıpla döndü

Çin'de 10 günlük aranın ardından açılan borsalarda bir günlük kayıp 393 milyar dolara ulaşırken, Yuan/Dolar kuru da kritik 7 seviyesini aştı. Çin Merkez Bankası piyasaya bol para enjekte edip faizleri düşürerek paniği yatıştırmaya çalıştı.