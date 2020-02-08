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E-ticarette finansal teknoloji dönemi

E-ticarette finansal teknoloji dönemi
08.02.2020 | 16:45

Şafak Tükle’nin apara’da sunduğu Teknoloji ve Finans Programı’nın konuğu finansal ödeme kuruluşu Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Karslı, e-ticaret alanında faaliyet gösteren Lidyana. com’un Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Baş oldu. “Finans sektörü ve e-ticaretin geleceğini fintechler mi (finansal teknoloji) karar verecek?” sorusunun masaya yatırıldığı programda, konuklar sektöre dair son gelişmeleri değerlendirdi.

E-ticaret hizmetlerinin yüzde 90'ının online ödemeyle yapıldığını belirten Ahmed Karslı, "Kalan kısmı kapıda ödeme. Online ödemeler genellikle kredi kartı ve banka kartı gibi yöntemlerle yapılıyor. Bir de Papara gibi fintech sistemlerle ödemeler yapılıyor. Alternatif yöntemlere ülkemiz yeni yeni aşina oluyor. Ancak dünyada bu oran yüzde 74'lere ulaştı. Yani örneğin Almanya'da e-ticaret ödemelerin yüzde 80'inden fazlası kredi kartı dışındaki sistemlerden yapılıyor. Rusya'da bu oran yüzde 70" dedi. Fintech sistemlerin son dönemde e-ticarette öne çıkmaya başladığını belirten Hakan Baş da, "Mesela Papara kolay bir ödeme sistemi. O nedenle dikkat çekiyor ve gittikçe yaygınlaşıyor. Sektörde de toplam ciro içindeki işlem hacmi artıyor. Teknoloji geliştikçe kullanıcı alışkanlıkları gelişiyor. İnsanlar bu tür sistemleri daha çok kullanmaya başlıyor" diye konuştu.

GELECEK FINTECH'TE

Papara'nın hedef kitlesinin banka hesabı açmamış olanlar ve banka hesabı olan ancak aldığı hizmetlerden memnun olmayan tüketiciler olduğunu belirten Ahmed Karslı, şöyle devam etti: "Bizim verdiğimiz hizmet tamamen online kanallardan oluşuyor. Online ortamda insanların hesap açması ve her türlü ödemeleri yapmalarını sağlıyoruz. Kanallarımız tamamen dijital. Yapılan

araştırmalara göre ilerleyen zamanlarda fintechler bankacılık sektöründe bir tehdit ancak aynı zamanda finansın tabana yayılmasında en önemli sistem. Gelecek fintechlerde ve bankacılığın geleceği de teknolojide." E-ticaretin mobil kullanımın artması, ödeme sistemlerinin gelişmesi, lojistiğin gelişmesi gibi faktörlerle büyüdüğünü aktaran Hakan Baş da, "Bunların gelişmesi e-ticaretin de gelişmesini beraberinde getiriyor" dedi. "E-ticaretin ilk gelişmeye başladığı yıllarda insanlar internetten alışveriş yapmama nedenini güven sorunu olarak açıklıyordu" diyen Baş, bu sorunun 4-5'inci sıraya

gerilediğini kaydetti.

GÜVEN SORUNU DAHA RAHAT AŞILACAK

Baş, "Ancak netten yapılan ödemelerde kredi kartlarında çok fazla tatsız durumlar yaşandı; kart bilgilerinin çalınması vs gibi... O nedenle fintech sistemlerin gelişmesi, dijital ağın artması ve güven sorunlarının çözülmesini sağlıyor. Bu

da insanlara daha rahat dijital ortamda alışveriş kolaylığı getiriyor. Dolayısıyla fintech sistemlere olan talep her geçen gün daha da artıyor" şeklinde konuştu.

Z KUŞAĞININ PAYI %50'YE ULAŞACAK

2020'de biyometrik ödeme sistemleri ve açık bankacılığın gelişeceğini anlatan Ahmed Karslı, Türkiye'de bankaların Fintech'lerle işbirliğine gitmeye başladığını aktardı. Karslı, "Açık bankacılıkla birlikte yeni teknolojileri Türkiye'de göreceğiz. E-ticaret Z kuşağıyla büyüyor. Yakın gelecekte Z kuşağının e-ticarette payı yüzde 50'lere ulaşacak" dedi.

SEKTÖRÜN HACMİ 60 MİLYARI AŞTI

2019'da e-ticarettin 60 milyar TL'nin üzerine çıktığını anlatan Hakan Baş, "Bunun büyük bir bölümü perakendeden geliyor ve bu gittikçe büyüyor. Ancak batı ülkeleriyle karşılaştırdığımızda e-ticaretin oranı hâlâ düşük. Oradan incelediğimizde bu payın daha da artacağı görülüyor. Ana perakende markalarının e-ticaretteki payı katlanarak büyüyor. E-ticaretin payı birçok marka için yüzde 50'leri geçmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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