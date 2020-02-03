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Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı
03.02.2020 | 17:46

TÜİK, Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı

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