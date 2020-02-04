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Halkbank davası durduruldu

Halkbank davası durduruldu
04.02.2020 | 17:44

ABD'deki Halkbank davasında yeni bir gelişme yaşandı. Halkbank avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" talepleri federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu. Halkbank'ın ABD'de temyiz mahkemesine başvurusu kabul edildi.

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