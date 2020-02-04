Kredi faizlerindeki düşüş sürüyor

Merkez Bankası’nın faizde indirim stratejisi konut kredilerinden sonra ticari kredilere de keskin bir şekilde yansıdı. Haziran 2019’da yüzde 27 ile konut kredisi faizinden 5 puan yukarıda olan ticari kredi faizleri yüzde 11’e gerileyerek konut kredisi faizleri ile aynı seviyeye indi.