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Küresel turizme koronavirüs darbesi

Küresel turizme koronavirüs darbesi
10.02.2020 | 17:15

Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölmesine yol açan koronavirüs sonrası dünyada gezen Çinli turist sayısı düşerken Çin'e giden turist sayısı sıfırlanmak üzere

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