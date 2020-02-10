Küresel turizme koronavirüs darbesi
Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölmesine yol açan koronavirüs sonrası dünyada gezen Çinli turist sayısı düşerken Çin'e giden turist sayısı sıfırlanmak üzere
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OTOMATİK OYNAT
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Küresel turizme koronavirüs darbesi 10.02.2020 | 17:15
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Yerli otomobil için KOBİ desteği 10.02.2020 | 17:15
01:15
Borsa İstanbul'a Katar dopingi 10.02.2020 | 17:15
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E-ticarette finansal teknoloji dönemi 08.02.2020 | 16:45
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Halkbank davası durduruldu 04.02.2020 | 17:44
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Ocakta imalat PMI yüzde 51,3'e yükseldi 04.02.2020 | 17:44
01:40
Koronavirüs Çin'de otomotiv üretimini vurdu 04.02.2020 | 17:44
01:00
Kredi faizlerindeki düşüş sürüyor 04.02.2020 | 17:44
02:17
Enflasyon rakamları açıklandı 03.02.2020 | 17:46
01:44
Çin borsaları tatilden yüzde 10 kayıpla döndü 03.02.2020 | 17:46
01:54
Borsa İstanbul son üç ayın dünya lideri 03.02.2020 | 17:46
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Bakan Albayrak: Türk varlıklara güvenenler ciddi anlamda kazandı 22.01.2020 | 17:44
01:16
Türkiye'ye yabancı ilgisi arttı 24.01.2020 | 17:19
01:24
Aralıkta kurulan şirket sayısı arttı 24.01.2020 | 17:19
01:31
Borsada 12 haftalık yükseliş serisi rekoru 24.01.2020 | 17:19
01:25
TCMB'nin PPK toplantı özeti yayımlandı 24.01.2020 | 17:19
02:14
Bakan Albayrak: Türkiye son 1 yılda büyük iyileşme kaydetti 24.01.2020 | 17:19
01:26
Küresel ticaret yüzde 1.9 büyüyecek 22.01.2020 | 17:44
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İhracatta Made in Türkiye dönemi başlıyor 22.01.2020 | 17:44