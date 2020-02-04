Ocakta imalat PMI yüzde 51,3'e yükseldi

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Ocak 2020 dönemi sonuçlarına göre, aralıkta 49,5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI, ocakta 51,3'e yükselerek son 22 aylık dönemde ilk kez eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2020'ye üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yaptık" dedi.