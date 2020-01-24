Türkiye'ye yabancı ilgisi arttı

Yönetimde istikrar Türkiye’ye yatırımı beraberinde getirdi. Yabancı firma sayısı 47 bini aşarken bu işletmelerin sermaye toplamı ise 151 milyar TL’yi geçti. Yabancıların en fazla faaliyet gösterdiği sektörlerin başında gelen inşaat ve toptan dış ticareti; perakende gıda, gayrimenkul alım satım, kiralama takip etti.