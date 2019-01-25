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Bir Zamanlar Çukurova 17. Bölüm tamamı tek parça hemen izle!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 17. Bölüm'de neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli, intikamını alabilecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 17. Bölüm yayınlandı. Çukurova'da rüzgarın yönü değişiyor!

Çukurova'da uykular kaçıyor! Hünkar ile Fekeli, olaylı gecenin ardından, yıllar sonra ilk defa karşılıklı konuşacak. Hakikate ve adalete bir kez olsun sırtını dönmeyen Fekeli, söyledikleri ve söylemedikleri ile Hünkar'ı soru işaretlerine boğacak. Devlet hastanesine yeni atanan Müjgan Doktor, Çukurova'da esen rüzgarların yönünü değiştirecek! Alzheimer hastalığı sebebiyle neredeyse tüm geçmişini unutan Haminne'nin zihninde çakan şimşekler ne diyecek? Sanayi Odası Başkanlığı'nı Demir'e kaptıran Yılmaz'ın yeni planları yenilgiyi zafere dönüştürebilecek mi? Nefes kesen bölümleriyle 'Bir Zamanlar Çukurova' her Perşembe Atv'de!

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Bir Zamanlar Çukurova 17. Bölüm tamamı tek parça hemen izle!
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