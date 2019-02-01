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Bir Zamanlar Çukurova 18. Bölüm tamam tek parça hemen izle!

Bir Zamanlar Çukurova 18. Bölüm'da Demir toprak altında kalıyor! Bir Zamanlar Çukurova'da yürekler ağza geldi. Bir Zamanlar Çukurova 18. Bölüm yayınlandı!

Çukurova'da taşlar yerinden oynadı! Demir Yaman, büyük sırlarının tek ortağı annesi Hünkar'dan hangi gerçeği gizlemeye çalışıyor? Son nefesini vermeden Hünkar'la görüşmek isteyen Hüsamettin Sözübir'in söyleyemeden öldüğü gerçek, cenazesinde mi ortaya çıkacak? "Benim bir şey yapmam lazım" diyen Yılmaz kendine yeni bir rota çiziyor. Yılmaz'ın "Bundan sonra Züleyha diye biri yok. Benim için artık yoksun Züleyha" cümleleri kimi üzüp kimi mutlu edecek? Demir, Züleyha ve Adnan bebeğin seyahatleri talihsiz bir heyelan felaketiyle son buluyor. Adnan bebeği kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan Demir, toprak altından kurtulabilecek mi?

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Bir Zamanlar Çukurova 18. Bölüm tamam tek parça hemen izle!
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