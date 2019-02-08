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Bir Zamanlar Çukurova 19. son bölüm tamamı yayınlandı - Hemen izle!

Çukurova'da sesler yükseliyor! Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 19. son bölüm atv ekranlarında seyirciyle buluştu. İzleyenleri ekranlara kilitleyen yeni bölümde Fekeli, yıllardır kapalı kapılar ardında kalan gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Bir Zamanlar Çukurova 19. son bölüm tamamı tek parça olarak yayınlandı. Dizi atv ekranlarında sona erdiğinde buradan izleyebilirsiniz...

Çukurova'da sesler yükseliyor! Gizlediği sırların ağırlığıyla sessiz kalanlar, gerçekleri haykırıyor, yer yerinden oynuyor. Züleyha'nın Demir'e "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun" cümlesi hangi felakete gebe? Kimsenin duymasını istemediği bu gerçeği, Züleyha'dan duyan Demir Yaman kime silah çekecek? Yılmaz'la Müjgan'ın yakınlaşması kimlerin canını yakıyor? "Başımı öne eğmem acım içime aksın diyedir. Acımın bütün çığlıklarını kalbimde sakladım ben" diyen Fekeli yıllardır kapalı kapılar ardında kalan gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.

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Bir Zamanlar Çukurova 19. son bölüm tamamı yayınlandı - Hemen izle!
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