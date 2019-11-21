Bir Zamanlar Çukurova 45. Bölüm (21 Kasım 2019 Perşembe) 2. Fragmanı yayınlandı izle!
atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 21 Kasım 2019 Perşembe akşamı yayınlanacak 45. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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