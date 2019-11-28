Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm yeni fragmanı yayınlandı
Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, safların yakınlaştığı bir bölüm ile ekranda olacak! Yılmaz (Uğur Güneş) ve Müjgan (Melike İpek Yalova) artık, Demir (Murat Ünalmış) ve Züleyha’nın (Hilal Altınbilek) adeta burnunun dibinde, küçük konakta yaşayacak! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 46. bölüm yeni fragmanı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm yeni fragmanı yayınlandı 28.11.2019 | 00:47
00:45
02:35:36
02:35:36
Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm tek parça izle 22.11.2019 | 00:48
00:55
02:33:10
Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm tamamı yayınlandı - Hemen izle! 15.11.2019 | 17:11
02:33:10
Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm tek parça izle 15.11.2019 | 00:24
00:45
Bir Zamanlar Çukurova 44.Bölüm Fragmanı yayınlandı! Yılmaz yolun sonunda! 13.11.2019 | 11:11
02:28:53
02:28:35
01:00
02:16:14
Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm tek parça izle 25.10.2019 | 00:25
00:45
02:20:10
Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm izle 18.10.2019 | 00:51
00:45
Bir Zamanlar Çukurova 40. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! 17.10.2019 | 10:13
00:45
Bir Zamanlar Çukurova 40. son bölüm fragmanı yayınlandı! 14.10.2019 | 16:34
02:19:52
Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm tek parça izle 11.10.2019 | 01:12
00:52
Bir Zamanlar Çukurova 39. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! 10.10.2019 | 10:33
00:53
Bir Zamanlar Çukurova 39. Bölüm Fragmanı 04.10.2019 | 22:29
02:33:51
Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm tek parça izle 04.10.2019 | 00:38