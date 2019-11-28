Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm yeni fragmanı yayınlandı

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, safların yakınlaştığı bir bölüm ile ekranda olacak! Yılmaz (Uğur Güneş) ve Müjgan (Melike İpek Yalova) artık, Demir (Murat Ünalmış) ve Züleyha’nın (Hilal Altınbilek) adeta burnunun dibinde, küçük konakta yaşayacak! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 46. bölüm yeni fragmanı