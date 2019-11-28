Web TV Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm yeni fragmanı yayınlandı

Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm yeni fragmanı yayınlandı

28.11.2019 | 00:47

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, safların yakınlaştığı bir bölüm ile ekranda olacak! Yılmaz (Uğur Güneş) ve Müjgan (Melike İpek Yalova) artık, Demir (Murat Ünalmış) ve Züleyha’nın (Hilal Altınbilek) adeta burnunun dibinde, küçük konakta yaşayacak! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 46. bölüm yeni fragmanı

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