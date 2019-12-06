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Bir Zamanlar Çukurova 47. Bölüm (4 Aralık 2019 Perşembe) tamamı kesintisiz tek parça izle! Fekeli aşkını sonunda böyle haykırdı...

06.12.2019 | 12:09

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 4 Aralık 2019 Perşembe akşamı yayaınlanan 47. son bölümü ile yine zirveye damgasını vurdu! İşte 4 Aralık 2019 Perşembe akşamı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 47. Bölüm... Fekeli 40 yıllık aşkını Çukurova'ya ilan ediyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA FEKELİ, SONUNDA HÜNKAR'A EVLENME TEKLİF ETTİ!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'ya 40 yıl gecikmiş bir teklif damgasını vurdu!

Çukurova, Fekeli ve Hünkar aşkının şokunu yaşarken, dizinin bu aşk dolu bölümü, evlenme teklifi ile son buldu! Fekeli, iki ailenin, dernek yöneticilerinin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar'a 40 yıl gecikmiş sorusunu sordu!

MÜJGAN KISKANÇLIK SULARINDA! YILMAZ İSE HALA DEMİR İLE SAVAŞIYOR!

Otomobili bozulan Züleyha'yı Yılmaz yolda görüp konağa getirdi. Üstelik herkes bahçedeyken içeri girdiler. Ancak Fadik, aklı Çetin'deyken kolunu tutuşturduğundan, kimse bu duruma bir laf edemedi!

Müjgan, herkes evine çekildikten sonra, Yılmaz'a kırgın davranmaya çalıştı ama verdiği sözleri hatırlayıp bunu sürdürmekten vazgeçti. Zaten Yılmaz da bu konuyu konuşmayı reddetti!

ÇETİN GÜLTEN'DEN VAZGEÇMİYOR!

Her fırsatta Gülten'den kendileri için şans isteyen Çetin, bu bölümde de Gülten'i ikna edemedi. Fadik'in kendisine ilgisini de fark edip, mert bir hareketle konuyu kapattı. Kendisini yanmaktan kurtardığı için teşekküre gelen Fadik, konağa birlikte dönme planı yapmıştı ama Çetin onu bir abisi ile yollayarak gereken mesajı verdi.

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