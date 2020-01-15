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Bir Zamanlar Çukurova 51. Bölüm (16 Ocak 2020 Perşembe) yeni fragmanı yayınlandı izle!

15.01.2020 | 11:28

"Sen bana oğlumu bağışla, yalvarırım..."

50 hafta boyunca aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı coğrafyadaki birbirine bağlı hayatlar bu hafta evlat sınavından geçecek!

Züleyha, Müjgan'ın davranışları için konuşmaya Yılmaz ile buluştuğu sırada sancısı tutunca, hastaneye giderler.

Aynı sırada Müjgan ise tek başına hastanededir. İki kadın yan yana doğuma alınır! Iki aile de kapının önünde heyecan ve endişe dolu bir bekleyişe başlayacaktır. Ancak iki taraf da diğer doğumun da başladığını bilmeden geldiğinden, doğumhanenin kapısında Demir ve Yılmaz yine birbirine girer. Fekeli ve Hünkar da, kalp kırıklıklarını bir kenara bırakıp evlatlarını birer kenara çeker.

İki aile aralarındaki tüm savaşa rağmen, şimdi aynı şey için dua ederek o kapıda hayatlarının en uzun bekleyişini yaşar!

SANİYE VE GAFFUR NE ZAMAN AİLE OLACAK?

Bulduğu her köşede uyuyarak geceleri gizli gizli yaptığı borç ödeme mesaisini telafi etmeye çalışan Gaffur, bu kez Saniye'den kaçamayacak. Ama evdeki doğum telaşı, Saniye'nin çocuk özlemini öyle bir depreştirecek ki Gaffur'a bile kızamayacak. Karı – koca uzun zaman sonra ilk kez, birlikte hüzünlenip birbirlerini teselli edecekler.

NACİYE'NİN FENDİ HATİP'İ YENDİ!

Hatip Ağa, yine binbir mazeretle evden çıkınca, Naciye yine şüpheye düşer. Adana'nın arka sokaklarında önde Hatip, arkasında Naciye uzun bir yol kat ederler! Naciye, Hatip'i bir kez daha hiç ummadığı bir anda yenecek! Gördükleri karşısında Naciye de pes diyecek!

KÜÇÜK ADNAN ALEVLER ARASINDA!

Konakta gelen gidenin bitmediği bir gün, önce Haminne kaybolur. Tüm ev halkı Haminne'yi bulmaya çalışırken, Küçük Adnan da kendine bir oyun arkadaşı aramaya bahçeye çıkar ve ahırlara girer!

Evdekiler Haminne'yi bulup Adnan'ın telaşına düşene dek, Adnan alevler arasında kalır! Küçük çocuk ölümle burun buruna geldiği sırada, tüm konak içeride Adnan'ın olduğunu öğrenecektir!

Evlat sevgisinin dört koldan herkesi sınadığı nefes kesen bir bölümle, Bir Zamanlar Çukurova Perşembe 20.00'de atv'de.

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