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Hercai 30 Bölüm (31 Ocak 2020 Cuma) Ortaya çıkan büyük sır konağı karıştırıyor! | Video

Hercai 30 Bölüm (31 Ocak 2020 Cuma) Ortaya çıkan büyük sır konağı karıştırıyor! | Video
31.01.2020 | 09:35

atv'nin rakipsiz dizisi Hercai 31 Ocak 2020 Cuma akşamı yayınlanacak olan 30 yeni bölümüyle yine ekranlara damgasını vuracak! İşte Hercai 30. Bölüm son fragmanı... "Hakikat her zaman açığa çıkar!"

Filipos babasının vasiyetini gerçekleştirmek için geldiği Aslanbey konağında Dilşah'ın yüzüğünü yaptıran kişinin Hazar Şadoğlu olduğunu açıklar ve olanlar için Azize Aslanbey'i hedef gösterir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak ve Miran'ı yeniden kendine inandırmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Artık babaannesinin sözlerine olan inancını kaybeden Miran, Azize'nin yaptığı seçimle kendini daha büyük bir bilinmezliğin ortasında bulur. Yüzüğün ardındaki gerçeğin ortaya çıkmasıyla babasının masumiyetini kanıtlamaya bir adım daha yaklaşan Reyyan'ın verdiği savaşa, Azize'nin acımasız intikam planını öğrenen Şükran da dahil olur. Şükran'ın kızıyla ilgili söyledikleri Aslanbey konağında bomba etkisi yaratır. Anne ve babasının geçmişiyle ilgili herkesin kendi bildiği gerçeği anlatması üzerine Miran'ın intikam konusunda iyice kafası karışır. Bunca yıl inandıklarının yalan olmasını kabullenmek istemeyen Miran, annesinin yazdığı mektubun Hazar tarafından bir tokat gibi yüzüne çarpılmasıyla hayatının en acı gerçeklerinden birisiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

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