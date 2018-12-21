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Şahin Tepesi 4. Bölüm tamamı tek parça hemen izle!

ATV'nin yeni dizisi Şahin Tepesi 4. bölüm'de Tuna'ya beklenmedik sürpriz! Şahin Tepesi 4. Bölüm'de Mete'nin başına gelen beklenmedik olay köşkü nasıl karıştıracak? Şahin Tepesi 4. Bölüm tamama tek parça reklamsız bu adreste...

Tuna, büyük sırrının Mete'nin koz olarak kullandığını öğrendiğinde büyük panik yaşar. Mete ise beklenmedik bir olayla köşkten uzaklaşmak zorunda kalır. Bu durum Tuna'ya zaman kazandırırken Mete'yi durdurmak için harekete geçmesini sağlayacaktır. Birbirlerinin eksenine girmeye başlayan Efe ve Verda'nın yakınlaşmaları ikisini de farklı duygulara sürükler. Bu yakınlaşmanın tanığı olan Tuna ise yeni yeni filizlenen aşka engel olacağının sinyalini verecektir. Melek'in üzerinde çalıştığı kokuyu hiç beklemediği bir anda bulması ona yeni ufuklar açar. Üretime geçebilmek için bir ortağa ihtiyacı vardır. Ortak arayışında olan Melek'in durumundan haberdar olan Tuna karşı atağa geçerken yapacağı hamle ile Melek'i bambaşka bir karara sürükler. Bu karar Ceylan tarafında da bazı dengelerin değişmesine neden olacaktır. Olayların kontrolünü elinde tutmaya çalışan Tuna'ya asıl sürpriz beklemediği bir anda gelir. Bu durum Tuna'yı uçurumun eşiğine getirirken son anda yaşanacaklar bambaşka gelişmelere sebep olacaktır.

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Şahin Tepesi 4. Bölüm tamamı tek parça hemen izle!
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