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Canevim 14. son bölüm tamamı (full) tek parça olarak yayınlandı - Buradan izleyebilirsiniz

Canevim 14. son bölüm tamamı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Canevim dün akşam ekranlara geldi. Hayranlarının merakla takip ettiği Canevim 14. bölüm yine nefes kesti. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümünde neler oldu? Bu hafta ekrana gelen son bölüm yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Canevim 14. son bölümü tek parça olarak tamamını buradan izleyebilirsiniz. Ceylan, Taylan başbaşa!

Atv'nin en sevilen dizisi Canevim 14. yeni bölümüyle evlerinize konuk oldu! Yayınlanan her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için burada!

CANEVİM 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eski defterleri kapatan Ceylan'ın taşınma kararı, Taylan'ı gerçek aşkına bir adım daha yaklaştırmıştır. Ancak Ömer, Fikret ve Kristina'yı ele geçirerek Taylan'ı köşeye sıkıştırır. Bu sırada Melis'in Ceylan'la görüşmesi Feryal'in ihanetini açığa çıkarır. İki cephede savaşan Taylan, Ceylan'ı da alarak gözlerden uzak bir eve götürür. İkilinin baş başa geçirecekleri neşeli gün, bir anda kabusa döner. Ömer'in saldırısı hedefinden sapınca, Ceylan için zorlu bir ölüm kalım savaşı başlar. Elvan'ın ortadan kaybolması aileyi derin bir krize sürüklemiştir. Günnur ve Hamza, kızlarının tutsak edildiği evde tanıdık bir yüzle karşılaşırlar. Ailenin en küçüğü Ayşe'yi yakından ilgilendiren büyük sır, aile içindeki hesaplaşmalarla geri dönülmez şekilde gün yüzüne çıkar. Yener'in kendisine hazırladığı sürprizden oldukça etkilenen Müjgan ise, Melis'ten Yener'e dair önemli bir gerçeği öğrenir.

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Canevim 14. son bölüm tamamı (full) tek parça olarak yayınlandı - Buradan izleyebilirsiniz
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