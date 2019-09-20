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Canevim 16. son bölüm fragmanı yayınlandı!

Canevim 16. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Canevim'in yeni bölüm fragmanı nefes kesti! Hayranlarının ilgiyle izlediği dizinin yeni bölümünde neler olacak? "Her şeyi göreceğim, Taylan'ın senden nasıl hevesini aldığını!"

Şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanır. Bu olay özellikle Feryal'i küplere bindirirken, Ceylan ise Ömer'i tamamen uzaklaştıracak bir karar verir. Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar. Feryal ise kardeşi Melis'in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır. Müjgan'ın ona oynadığı oyunu fark eden Yener karşı bir hamle yapar. Elvan'ın hayatını karartan eski sözlüsünün ani dönüşü, Elvan ve Ayşe için daha büyük bir tehdidi ortaya çıkarır. Ceylan ve Taylan'ın uçurumun kenarına kadar gelen ilişkileri, ailelerin çıkarttığı krizler ve etraflarındaki tüm sorunlara rağmen devam edecek midir?
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Canevim 16. son bölüm fragmanı yayınlandı!
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