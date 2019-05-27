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Canevim 1. bölüm tek parça izle

"Aile yıldızlar gibidir. En çok karanlıkta parlar" Atv'nin yeni dizisi Canevim ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. İzleyicilerden tam puan alan Canevim ilk bölümünün ardından sosyal medyada da hakkında en çok konuşulan dizilerden oldu. İşte Canevim 1. bölüm tek parça izle

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler. Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!

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Canevim 1. bölüm tek parça izle
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