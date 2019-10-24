1 yaşındaki bebek ölümden döndü
Nefes borusuna kraker kaçan bebek ölümden döndü. Annesi büyük korku yaşadı. 1 yaşındaki bebek evde yediği krakerin nefes borusuna kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Anne çocuğunun boğazında kalan krakeri çıkaramadı, sokağa çıkıp çığlık atarak yardım istedi. Tesadüfen olay yerinde bulunan polisler bebeğe müdahale etti. Polisler bebeğin sırtına vurarak ilk yardımı yaptı. Çığlık atan endişeli anne ise gözyaşlarına boğuldu. Polisin müdahalesiyle nefes almaya başlayan bebek kısa sürede hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından bebek kurtarıldı.
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