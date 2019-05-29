11 yaşındaki kız yumruklarıyla hırsızı kaçırdı

Görüntülerde, bir binanın önünde scooterını park etmek isteyen kadına arkasından yaklaşan hırsızın, kadını zorla araçtan indirmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada merdivenlerde bulunan kadının 11 yaşındaki kızı ise durumu fark ederek hızla annesinin imdadına koşuyor. Hırsıza sağından yaklaşan küçük kız, hırsızı yumrukluyor. Neye uğradığını şaşıran hırsız durumu anlamaya çalışırken, kadın da scooterı bırakarak hırsıza vuruyor. Anne ve kızın darbeleri ile sendeleyen hırsız olay yerinden kaçıyor.

Yerel medya hırsızın henüz yakalanamadığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok fazla yorum aldı. Videoyu izleyenler küçük kızın cesaretinin takdire şayan olduğunu yazdı.