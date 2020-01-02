Web TV Dünya 2019’da Türkiye – Avrupa ilişkilerinde neler yaşandı?

2019’da Türkiye – Avrupa ilişkilerinde neler yaşandı?

02.01.2020 | 08:56

Avrupa Parlamentosu Eski Vekili Ozan Ceyhun; 2019 yılı içerisindeki Avrupa-Türkiye ilişkileri değerlendirdi.

2019 yılının Avrupa ile olan ilişkilerimiz açısından zor bir yıl olduğuna değinen Ozan Ceyhun, Avrupa parlamentosu ile ilgili yaşanan sıkıntıların da iç yüzünü anlattı.

"BU YIL İÇİNDE FRANSA'DA İLGİNÇ GELİŞMELER OLACAK"

2019 yılını Avrupa ile olan ilişkilerimiz açısından zor bir yıl olarak değerlendiren Ceyhun; "Özellikle Fransa'da Macron'dan kaynaklanan sorunların yanı sıra Avrupa Birliği'nin geçmiş dönemdeki komisyonu ile sıkıntılıydık. Umudumuz yeni seçilen Avrupa Birliği komisyonu ile daha iyi ilişkiler kurabilmek olacaktır." dedi.

Avrupa Parlamentosu Eski Vekili Ceyhun; "Suriye'den dolayı çeşitli Avrupa ülkeleri ile çıkarlarımızın çeliştiği durumlar yaşandı. Şimdi ise Libya'dan dolayı karşı karşıya olacağız." ifadesinde bulundu.

İngiltere'nin ocak sonu itibariyle AB'den çıkmış olacağıyla ilgili olarak ise; "İngiltere ve Türkiye açısından önemli bir gelişmedir." olarak değerlendirdi.

Macro' nun da son zamanlarda sarı yelekliler ve emeklilik formu nedeniyle zor günler yaşadığını belirten Ceyhun, bu yıl içinde Fransa'da ilginç gelişmeler olacağını vurguladı.

"AB ADIMLAR ATMAK ZORUNDA KALACAK"

2020 yılını işaret eden Ceyhun; "Avrupa Birliği bir takım adımlar atmak zorunda kalacak. Libya tezkeresi sürecinde, Türkiye'nin yanında tavır almak zorunda olan ülkeler olacaktır. Tüm gelişmeler 2020 yılında bizi çok meşgul edecek." diyerek sözlerini noktaladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

05:58
2019’da Türkiye – Avrupa ilişkilerinde neler yaşandı? 02.01.2020 | 08:56
00:43
Paris'te eylemciler yeni yıla araçları kundaklayarak girdi! 01.01.2020 | 11:43
00:29
Papa Franciscus'tan şoke eden hareket! Papa elini tutmak isteyen kadına vurdu... 01.01.2020 | 10:25
04:19
İşte 2020 yılbaşı kutlamalarında ilk görüntüler! 2020'ye böyle girdiler... 31.12.2019 | 16:08
02:20
İşte dünyanın konuştuğu görüntüler... İşgal edilen ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği içindeki askerler böyle görüntülendi! 31.12.2019 | 13:34
02:25
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının işgal edilme anı görüntüleri ortaya çıktı! 31.12.2019 | 13:18
05:53
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçilik binasına girmeye çalışıyor! 31.12.2019 | 12:12
02:03
Nusret'te Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'dan 500 dolarlık altın kaplama et siparişi! 31.12.2019 | 09:44
02:29
Fransa'dan skandal Libya adımı! Macron darbeci Sisi ile görüştü 30.12.2019 | 21:17
00:15
Yaya geçidinden geçen 5 yaşındaki çocuk son anda ölümden böyle kurtuldu! 30.12.2019 | 16:14
02:12
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ortaya çıktı! 30.12.2019 | 15:06
01:25
Amsterdam’da İdlib’deki saldırılar protesto edildi 29.12.2019 | 18:05
00:22
Suudi Arabistan'da sahnede 4 sanatçıyı bıçaklayan saldırgan idam cezasını çarptırıldı 29.12.2019 | 18:05
04:57
ABD'li sanatçı Della Miles Türk otomobiline talibim 28.12.2019 | 15:44
01:03
Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü var 28.12.2019 | 12:03
00:59
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü! 27.12.2019 | 09:30
02:16
Ülke şokta! Engelli çocuklarını diri diri toprağa gömüp iyileşmesini beklediler... 27.12.2019 | 08:31
00:59
Libya'da Türk gazetecilerin aracına yapılan roketli saldırı anı kamerada! 25.12.2019 | 17:06
01:19
Rus blogger, şov için cipini helikopterden attırdı 25.12.2019 | 11:51
00:50
Manhattan Central Park'taki atlı faytonlar New York'un en önemli simgelerden biri olarak göreve devam ediyor 25.12.2019 | 11:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN