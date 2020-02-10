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2020’nin ilk Süper Ay'ı kendine hayran bıraktı | Video

2020’nin ilk Süper Ay'ı kendine hayran bıraktı | Video
10.02.2020 | 18:12

2020 yılının ilk Süper Ay’ı gerçekleşti. Ay’ın Dünya’ya en yakın noktaya geldiği doğa olayı kendine hayran bıraktı. İstanbul’un yanı sıra Avrupa’nın doğusunda da izlenebilen Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Almanya’dan çekilen fotoğraflarda Süper Ay kendine hayran bıraktı.

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