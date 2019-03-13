ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump dublör mü kullanıyor?

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın aralarının bozuk olduğu zaman zaman görüntülere yansıyan gerilimleriyle sıkça gündeme geliyor. Donald Trump ve eşi Melania Trump ile ilgili yeni bir iddianın ortaya atılmasıyla ABD bu sorunun cevabını aramaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Alabama eyaletindeki kasırganın vurduğu noktaları ziyareti sırasında yanındaki kişinin Melania Trump olmadığı, dublörü olduğu iddia ediliyor. ABD basını bu iddia ile ilgili güçlü deliller de bulduğunu belirtiyor.