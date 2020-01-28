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ABD Başkanı Trump, Ortadoğu'daki yeni kaos planını açıkladı

28.01.2020 | 20:51

ABD Başkanı Trump tek taraflı olarak hazırladığı Ortadoğu'daki kaos planı "Yüzyılın Anlaşması'nı" açıkladı. Trump: Burada Kudüs İsrail’e tek olarak ait olacak bir başkent olacak. Ama bu çok büyük bir şey değil çünkü ben zaten bunu sizin için yaptım. Bu şekilde kalacak. Ben İsrail için çok şey yaptım ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdım. Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu tanıdım. Kudüs, İsrail'in bölünmemiş çok önemli başkenti olarak kalacaktır

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