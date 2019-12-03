ABD Başkanı Trump: "Türkiye çok yardımcı oldu, daha iyisini yapamazdı"

ABD Başkanı Donald Trump Londra'daki NATO Zirvesi öncesinde çok önemli açıklamalarda bulundu. Trump, DEAŞ elebaşına karşı düzenlenen operasyonda Türkiye'nin gösterdiği yardıma dikkat çekti. "Bağdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu, daha iyisini yapamazdı" dedi.