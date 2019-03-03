ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken hareket... "Garip ve utanç verici!"

Dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hareketini konuşuyor

Washington'da Cumhuriyetçilerin Muhafazakar Siyasi Eylem Konferası'nda konuşan Trump yine dikkatleri üzerine çekti, 2020 seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacağını söyledi. Trump'ın Amerikan bayrağına sarıldığı anlar kameralara böyle yansıdı.

Trump'ın bu görüntüleri kısa sürede sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlandı. Görüntüleri paylaşan ABD'liler bu harekete bir anlam veremediklerini söyledi. Kimileri bu davranışı 'garip' kimileri ise 'utanç verici ve rahatsız edici' olarak niteledi.