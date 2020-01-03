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ABD Başkanı Trump'tan flaş Kasım Süleymani açıklaması "O milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu"

03.01.2020 | 17:21

Türk Miras Vakfı Başkanı Ali Çınar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamaları ve olayın ABD'deki yansımalarını değerlendirdi.

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