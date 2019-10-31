ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal Ermeni tasarısına Ilhan Omar'dan çekimser oy

Türkiye'nin hem sahada hem masada zafer elde ettiği Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Türkiye'ye karşı ABD Temsilciler Meclisi’nde 11’e karşı 405 oyla kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı tasarısına çekimser oy veren ilk Müslüman kadın temsilci İlhan Omar; "Soykırımın tanınması, siyasi bir mücadelede sopa olarak kullanılmamalıdır" dedi.