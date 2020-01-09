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ABD üssü yakınına bir saldırı daha gerçekleşti

09.01.2020 | 23:48

Reuters haber ajansı, Irak'ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled üssü yakınına roket düştüğünü bildirdi. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ise bilinmiyor. Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.

Irak'ın Selahaddin kentinde ABD'nin Beled Askeri Üssü yakınlarına bir roket düştü.

Irak'ın Selahaddin kentine bağlı Duceyil ilçesi yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü yakınlarına bir roket düştü. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ise bilinmiyor. Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.

BÜYÜK BİR KISMI ÇEKİLMİŞTİ
Söz konusu üste bulunan ABD askerlerinin büyük bir kısmı, İranlı General Kasım Süleymani ve Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesi ardından Beled Askeri Üssü'nden çekilmişti.

İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmesi hem İran hem de Irak'taki Şii grupları öfkelendirmişti. İran'ın intikam yemini etmesinin ardından ise İran, ABD'nin Irak'taki askeri üslerine 22 füze atmıştı.

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