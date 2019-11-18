ABD'de futbol maçı izleyen gruba silahlı saldırı
ABD'de bir evin bahçesinde futbol maçı izlemek için bir araya gelen gruba ateş açıldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
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